Fahrzeuge zerkratzt / Zeugen gesucht!

Am Montag, den 13.10.2025 zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden auf dem Parkplatz im Kirchweg in Pfalzfeld mehrere PKW durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt.

Der Lack der Fahrzeuge wurde an unterschiedlichen Stellen zerkratzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat im oben genannten Tatzeitraum im Bereich des Kirchwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell