Der Lack der Fahrzeuge wurde an unterschiedlichen Stellen zerkratzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat im oben genannten Tatzeitraum im Bereich des Kirchwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742 809-0
piboppard@polizei.rlp.de
Fahrzeuge zerkratzt / Zeugen gesucht!
