Fahrzeugbrand

Hierbei geriet die Zugmaschine eines Tanklastzuges aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Fahrzeugführer konnte sich unverletzt aus dem Führerhaus retten nachdem er das Fahrzeug noch auf den Seitenstreifen lenken konnte. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr Koblenz konnte der Brand schnell abgelöscht und eine Ausweitung des Feuers verhindert werden. Der rechte von zwei Fahrstreifen wurde zur Durchführung der Abschlepparbeiten bis ca. 18:30 Uhr gesperrt. Es kam aufgrund dessen zu Verzögerungen im fließenden Verkehr.



