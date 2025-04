Fahrzeugaufbrüche im Bereich Boppard-Herschwiesen

04.25) auf Sonntag (27.04.25) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem geparkten Pkw und entwendeten Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum. Darüber hinaus wurden weitere Fahrzeuge angegangen und durchwühlt.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern.

Sachdienliche Informationen bitte an die Polizeiinspektion Boppard unter der Rufnummer 06742 8090 melden.



Die Polizei informiert: Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zurück. Selbst scheinbar wertlose Gegenstände können Diebe anlocken. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.



