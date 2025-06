Fahrzeug überschlug sich nach Verkehrsunfall - Autobahn für 1,5 Stunden voll gesperrt.

Am heutigen Nachmittag ereignete sich auf der Autobahn A3 in Höhe der Ortslage Girod ein schwerer Verkehrsunfall.

Augenscheinlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit einer 23-jährigen Fahrzeugführerin kam es im Kurvenbereich zur Kollision mit einem vorausfahrenden PKW, worauf sich ihr Fahrzeug überschlug. Sie selbst wurde dabei zumindest leicht verletzt und befindet sich aktuell zur weiteren Untersuchung im Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Insassen des Unfallgegners blieben unverletzt, an deren Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.



Die Autobahn war in Richtung Köln für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Es kam zu erheblichem Rückstau.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale



Telefon: 0261-92156110

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell