Fahrzeug auf Lidl Parkplatz beschädigt- Zeugen gesucht

Am Samstag, 26.04. wurde in der Zeit von 08:20 -08:55 Uhr ein PKW auf dem Parkplatz des Lidl Einkaufsmarktes in der Koblenzer Straße in Lahnstein beschädigt.

Lahnstein (ots) -



Am Samstag, 26.04.wurde in der Zeit von 08:20 -08:55 Uhr ein PKW auf dem Parkplatz des Lidl Einkaufsmarktes in der Koblenzer Straße in Lahnstein beschädigt. Der Geschädigte stellte seinen PKW dort in einer Parkbucht ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Kotflügel vorne links fest. Vermutlich wurde der Schaden durch einen anderen vorbeifahrenden PKW verursacht.

Die Polizei Lahnstein bittet um Zeugenhinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell