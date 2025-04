Fahrten / Unfälle unter Einfluss von Alkohol

Aufgrund von Alkoholeinfluss übersah er die Baustellenbeschilderung und kollidierte mit dieser. Im Anschluss flüchtete der Fahrer fußläufig. Im Rahmen der Fahndung konnte der 22-jährige angetroffen werden. Er verweigerte einen Atemalkoholtest. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er keinen Führerschein hatte.



Andernach: Koblenzer Straße



Am 11.04.2025, gegen 06:00 Uhr, teilte ein Angestellter einer Tankstelle in Andernach mit, dass gerade eine männliche Person auffiel, die vermutlich betrunken sei. Diese sei mit einem Fahrzeug weggefahren. Im Rahmen der Fahndung konnte der 60- jährige Fahrer angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins durfte dieser seinen Weg zu Fuß fortsetzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

PI Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

Tel: 02632 – 9210



Telefon: 0261-103-0





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell