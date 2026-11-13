Fahrraddiebstahl in Koblenz-Moselweiß - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen - Geschädigte gesucht!





Der aufmerksame Zeuge meldete der Polizei einen gerade stattfindenden Fahrraddiebstahl.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten daraufhin einen 30-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort antreffen. Dieser versuchte zunächst, mit einem Fahrrad vor den Beamten zu flüchten. Die Flucht konnte jedoch verhindert und der Mann noch vor Ort festgenommen werden.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte eine 30-jährige mutmaßliche Mittäterin am Tatort fest. Auch sie wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Dienststelle verbracht.

Im Rahmen der Maßnahmen konnten insgesamt drei Fahrräder sichergestellt werden, deren Herkunft sowie deren Eigentümer bislang ungeklärt sind.



Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet daher um Mithilfe:

Wer erkennt eines der auf den beigefügten Lichtbildern abgebildeten Fahrräder wieder oder kann Angaben zu den rechtmäßigen Eigentümern machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen.



Beschreibung der Fahrräder:



Fahrrad 1: schwarzes Hardtail-Mountainbike der Marke Canyon in 26 Zoll

Fahrrad 2: anthrazitfarbenes Hardtail-Mountainbike der Marke Cube in 29 Zoll

Fahrrad 3: schwarzes Hardtail-Mountainbike der Marke Carver mit Elektroantrieb der Marke Bosch in 27.5 Zoll



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0





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