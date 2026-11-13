Koblenz
Fahrraddiebstahl in Koblenz-Moselweiß - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen - Geschädigte gesucht!
Canyon
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Polizeidirektion Koblenz

Koblenz-Moselweiß - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Kräfte der Polizei Koblenz am Morgen des 12.11.2026 einen aktuellen Fahrraddiebstahl im Koblenzer Stadtteil Moselweiß aufklären.

Lesezeit 1 Minute



Der aufmerksame Zeuge meldete der Polizei einen gerade stattfindenden Fahrraddiebstahl.
Die eingesetzten Polizeikräfte konnten daraufhin einen 30-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort antreffen. Dieser versuchte zunächst, mit einem Fahrrad vor den Beamten zu flüchten. Die Flucht konnte jedoch verhindert und der Mann noch vor Ort festgenommen werden.
Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte eine 30-jährige mutmaßliche Mittäterin am Tatort fest. Auch sie wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Dienststelle verbracht.
Im Rahmen der Maßnahmen konnten insgesamt drei Fahrräder sichergestellt werden, deren Herkunft sowie deren Eigentümer bislang ungeklärt sind.

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet daher um Mithilfe:
Wer erkennt eines der auf den beigefügten Lichtbildern abgebildeten Fahrräder wieder oder kann Angaben zu den rechtmäßigen Eigentümern machen?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen.

Beschreibung der Fahrräder:

Fahrrad 1: schwarzes Hardtail-Mountainbike der Marke Canyon in 26 Zoll
Fahrrad 2: anthrazitfarbenes Hardtail-Mountainbike der Marke Cube in 29 Zoll
Fahrrad 3: schwarzes Hardtail-Mountainbike der Marke Carver mit Elektroantrieb der Marke Bosch in 27.5 Zoll

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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