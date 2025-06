In der Zeit vom 07.06.2025 20:00 Uhr - 08.06.2025 12:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Brückenstraße in Lahnstein und entwendeten mehrere Fahrräder - darunter ein E-Bike.