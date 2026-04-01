"Fahrrad macht wieder Schule!"

Das Auto bleibt dann gerne mal

stehen - und stattdessen geht's rauf aufs Fahrrad. Der Arbeitsweg

wird zur kleinen Sporteinheit, und ganz nebenbei tut man auch noch

etwas fürs Klima und z.Zt. für den eigenen Geldbeutel.



Auch für viele Kinder ab acht oder neun Jahren beginnt jetzt eine

spannende Zeit: In den neun Grund- und Förderschulen im Bereich der

Polizeiinspektion Koblenz 2 startet (oder läuft bereits) die

Fahrradausbildung. Rund 420 Kinder aus acht Grundschulen und einer

Förderschule machen in diesem Jahr mit.



Mit zehn Jahren sollten Kinder so fit sein, dass sie sicher mit dem

Rad im Straßenverkehr unterwegs sind - also nicht mehr auf dem

Gehweg, sondern auf der Fahrbahn oder den Radwegen. Dazu gehört

natürlich, das eigene Fahrrad gut zu beherrschen und die wichtigsten

Verkehrsregeln zu kennen, damit der Weg von A nach B sicher klappt.



Im Grunde wird von den Jüngeren erwartet, dass sie sich im

Straßenverkehr genauso souverän bewegen wie die Erwachsenen - und das

möglichst fehlerfrei. Genau wie es für alle Verkehrsteilnehmer gilt,

egal wie alt sie sind oder wie viel Erfahrung sie haben.



Damit der Einstieg in die "Welt auf zwei Rädern" gelingt, findet

jedes Jahr der Verkehrsunterricht statt: in den Klassen 3 und 4 der

Grundschulen sowie in den Klassen 5 und 6 der Förderschulen. Neben

dem theoretischen Unterricht in der Schule übernimmt die

Polizeiinspektion den praktischen Teil. Dafür kommt die Polizei

direkt an die Schulen und übt mit den Kindern auf dem Schulhof. In

mehreren Einheiten werden die wichtigsten Regeln erklärt und

trainiert. Am Ende steht sowohl eine schriftliche, als auch eine

praktische Prüfung - und der heiß ersehnte Fahrradführerschein.



Gerade die Erwachsenen sind für Kinder wichtige Vorbilder - allen

voran die Eltern. Wenn Ihr Kind an der Fahrradausbildung teilnimmt,

können Sie es aktiv und passiv unterstützen. Ein Gespräch über

"Rechts vor links" oder das Schild "Vorfahrt gewähren" schadet nie.

Und ein gutsitzender Fahrradhelm gehört sowieso dazu - den gibt es in

allen Größen und Farben, passend zu jedem Geschmack.



In diesem Sinne...



gute Fahrt auf allen Wegen - und kommen Sie immer sicher an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Koblenz 2

Trierer Str. 175

56072 Koblenz



Telefon: 0261/103542-30

E-Mail: pikoblenz2@polizei.rlp.de





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