"Fahrrad macht wieder Schule!"

Das Auto bleibt dann gerne mal
stehen - und stattdessen geht's rauf aufs Fahrrad. Der Arbeitsweg
wird zur kleinen Sporteinheit, und ganz nebenbei tut man auch noch
etwas fürs Klima und z.Zt. für den eigenen Geldbeutel.
Auch für viele Kinder ab acht oder neun Jahren beginnt jetzt eine
spannende Zeit: In den neun Grund- und Förderschulen im Bereich der
Polizeiinspektion Koblenz 2 startet (oder läuft bereits) die
Fahrradausbildung. Rund 420 Kinder aus acht Grundschulen und einer
Förderschule machen in diesem Jahr mit.
Mit zehn Jahren sollten Kinder so fit sein, dass sie sicher mit dem
Rad im Straßenverkehr unterwegs sind - also nicht mehr auf dem
Gehweg, sondern auf der Fahrbahn oder den Radwegen. Dazu gehört
natürlich, das eigene Fahrrad gut zu beherrschen und die wichtigsten
Verkehrsregeln zu kennen, damit der Weg von A nach B sicher klappt.
Im Grunde wird von den Jüngeren erwartet, dass sie sich im
Straßenverkehr genauso souverän bewegen wie die Erwachsenen - und das
möglichst fehlerfrei. Genau wie es für alle Verkehrsteilnehmer gilt,
egal wie alt sie sind oder wie viel Erfahrung sie haben.
Damit der Einstieg in die "Welt auf zwei Rädern" gelingt, findet
jedes Jahr der Verkehrsunterricht statt: in den Klassen 3 und 4 der
Grundschulen sowie in den Klassen 5 und 6 der Förderschulen. Neben
dem theoretischen Unterricht in der Schule übernimmt die
Polizeiinspektion den praktischen Teil. Dafür kommt die Polizei
direkt an die Schulen und übt mit den Kindern auf dem Schulhof. In
mehreren Einheiten werden die wichtigsten Regeln erklärt und
trainiert. Am Ende steht sowohl eine schriftliche, als auch eine
praktische Prüfung - und der heiß ersehnte Fahrradführerschein.
Gerade die Erwachsenen sind für Kinder wichtige Vorbilder - allen
voran die Eltern. Wenn Ihr Kind an der Fahrradausbildung teilnimmt,
können Sie es aktiv und passiv unterstützen. Ein Gespräch über
"Rechts vor links" oder das Schild "Vorfahrt gewähren" schadet nie.
Und ein gutsitzender Fahrradhelm gehört sowieso dazu - den gibt es in
allen Größen und Farben, passend zu jedem Geschmack.
In diesem Sinne...
gute Fahrt auf allen Wegen - und kommen Sie immer sicher an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 2
Trierer Str. 175
56072 Koblenz
Telefon: 0261/103542-30
E-Mail: pikoblenz2@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Das Auto bleibt dann gerne mal