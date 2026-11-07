Nach derzeitigem Stand kollidierte ein Lkw aus bisher unbekannter Ursache mit einem Lkw, der aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen gestanden hatte.
Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt.
Beide Fahrzeuge wurden hierdurch jedoch sehr stark beschädigt.
Die Richtungsfahrbahn ist derzeit noch vollgesperrt, da herumliegende Fahrzeugteile und die Fahrzeuge eine Durchfahrt verhindern.
Polizei, Feuerwehr und Autobahnmeisterei sind vor Ort noch im Einsatz.
Es wird gebeten, von Rückfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
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Fahrbahnsperrung nach Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw auf der BAB3
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