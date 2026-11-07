Fahrbahnsperrung nach Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw auf der BAB3

BAB3 Höhe Dernbach/Ww (ots) - Am 07.11.26 um 03.27 Uhr kam es auf der BAB3 auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt - Köln, km 64, Höhe Dernbach (Ww) zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw.



Nach derzeitigem Stand kollidierte ein Lkw aus bisher unbekannter Ursache mit einem Lkw, der aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen gestanden hatte.

Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden hierdurch jedoch sehr stark beschädigt.

Die Richtungsfahrbahn ist derzeit noch vollgesperrt, da herumliegende Fahrzeugteile und die Fahrzeuge eine Durchfahrt verhindern.

Polizei, Feuerwehr und Autobahnmeisterei sind vor Ort noch im Einsatz.



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