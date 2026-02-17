Fahndungsrücknahme - 76-Jähriger aus dem Bereich Bad Honnef tot aufgefunden

presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6214246 ).
Er wurde am Montagnachmittag (16.02.2026) tot in einer Böschung am Namedyer Werth zwischen Namedy und Andernach (Rheinland-Pfalz) aufgefunden. Bislang haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.
Mit dem Auffinden des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.
