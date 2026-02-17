Fahndungsrücknahme - 76-Jähriger aus dem Bereich Bad Honnef tot aufgefunden

Der vermisste Mann, nach dem die Polizei seit dem 09.02.2026 gesucht hat, ist tot (siehe hierzu auch https://www.

presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6214246 ).



Er wurde am Montagnachmittag (16.02.2026) tot in einer Böschung am Namedyer Werth zwischen Namedy und Andernach (Rheinland-Pfalz) aufgefunden. Bislang haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.



Mit dem Auffinden des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.



