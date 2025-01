Fahndungserfolg nach Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY...ungelöst -Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Frankfurt am Main (ots) - Am Dienstagmorgen kam es am S-Bahn Haltepunkt Frankfurt am Main Hbf zur Festnahme eines gesuchten Straftäters.



Ein aufmerksamer Fahrgast hatte den 34-jährigen Deutschen im Nachgang zu einer Öffentlichkeitsfahndung bei der Sendung Aktenzeichen XY...ungelöst wiedererkannt und der Polizei den entscheidenden Hinweis geliefert.

Die Weiterfahrt der betreffenden S-Bahn wurde gestoppt, so dass die Beamten der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main den Wohnsitzlosen überprüfen und festnehmen konnten.

Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein Untersuchungs-Haftbefehl des Amtsgerichts Braunschweig wegen Diebstahls vorlag.

Überhaupt hatte der 34-Jährige weit über 100 Straftaten begangen, u.a. wurde er auch mittels Europäischem Haftbefehl wegen zahlreicher Eigentumsdelikte gesucht.

Bei seiner Festnahme führte er mehrere Kreditkarten mit sich, deren Herkunft nun geprüft wird.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Festgenommene dem Amtsgericht Frankfurt am Main zugeführt.



Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Zeugen, der hier maßgeblich zum Fahndungserfolg beigetragen hat.



