Bei den Mädchen handelt es sich um die Elisaveta T. aus Montabaur und die Sofiaa M. aus Wirges/WW.



Personenbeschreibung Elisaveta T.:



Schwarze Haare, ca. 155 cm groß, Bekleidung unbekannt, auffälliges Piercing Unterlippe



Personenbeschreibung Sofiaa M.:



Pink gefärbte schulterlange Haare, ca. 150-160 cm groß, Bekleidung unbekannt



Fotos der beiden Mädchen können unter https://s.rlp.de/EPHm7XD eingesehen werden.



Bei Sichtung der beiden Jugendlichen verständigen Sie bitte umgehend die nächstgelegene Polizeidienstelle oder die Polizei Montabaur 02602/9226-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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