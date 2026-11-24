Bei den Mädchen handelt es sich um die Elisaveta T. aus Montabaur und die Sofiaa M. aus Wirges/WW.
Personenbeschreibung Elisaveta T.:
Schwarze Haare, ca. 155 cm groß, Bekleidung unbekannt, auffälliges Piercing Unterlippe
Personenbeschreibung Sofiaa M.:
Pink gefärbte schulterlange Haare, ca. 150-160 cm groß, Bekleidung unbekannt
Fotos der beiden Mädchen können unter https://s.rlp.de/EPHm7XD eingesehen werden.
Bei Sichtung der beiden Jugendlichen verständigen Sie bitte umgehend die nächstgelegene Polizeidienstelle oder die Polizei Montabaur 02602/9226-0.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
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Bei den Mädchen handelt es sich um die Elisaveta T. aus Montabaur und die Sofiaa M. aus Wirges/WW.