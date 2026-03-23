Fahndung nach versuchter schwerer räuberischer Erpressung in Neuwied



Hierbei wurde die Geschädigte von einem unbekannten Täter unter

Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld und ihres Handys

aufgefordert.

Die Geschädigte schrie um Hilfe woraufhin der Täter in Richtung

Matthiaskirche flüchtete.



Täterbeschreibung:

- männlich

- Anfang / Mitte 20

- auffällig klein (ca. 160-170 cm)

- normale Statur

- glatte dunkle Haare

- südländischer Teint/glatte Haut

- Kapuzenpulli/ dunkle Jacke

- sprach gebrochenes Deutsch

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/vPU7xW4 eingesehen werden.



Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631/ 878-0 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O. Jutz(für KI Neuwied)

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell