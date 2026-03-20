Fahndung nach Diebstahl mit anschließender Verwertungstat

Unbekannte Täter entwendeten dort die Geldbörse der Geschädigten.



Am gleichen Tag wurde mit der EC-Karte des Opfers in der Sparkasse Rheinbrohl um 15:10 Uhr und 15:11 Uhr Geld abgehoben. Auf den Videoaufnahmen ist eine augenscheinlich weibliche Täterin erkennbar. Diese trägt eine Mütze, sowie Brille und Gesichtsmaske.



Fotos sind im Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/7o2FLGK



Wer kann Hinweise zur Identität der Täterin geben? Hinweise nimmt die Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644 943-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

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