Rettungs- und Polizeikräfte sind im Einsatz. Die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen laufen. Mindestens eine Person wurde schwer verletzt.
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Erstmeldung – Windhagen – BAB3 – Verkehrsunfall mit Verletzten
Rettungs- und Polizeikräfte sind im Einsatz. Die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen laufen. Mindestens eine Person wurde schwer verletzt.