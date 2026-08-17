Erstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Linienbusses

Derzeit befinden sich Polizei und Rettungsdienst in Bassenheim im Einsatz, nachdem es in der Koblenzer Straße gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses kam.

Hierbei wurden nach ersten Erkenntnissen zwei erwachsene Passanten von dem Fahrzeug touchiert.

Die Unfallörtlichkeit ist infolge der andauernden Rettungs- und Ermittlungstätigkeiten aktuell eingeschränkt befahrbar, wir bitten den Bereich nach Möglichkeit zu meiden.



Von Nachfragen bitten wir aktuell abzusehen, es wird nachberichtet.



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