Bassenheim
Erstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Linienbusses
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Derzeit befinden sich Polizei und Rettungsdienst in Bassenheim im Einsatz, nachdem es in der Koblenzer Straße gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses kam.

Hierbei wurden nach ersten Erkenntnissen zwei erwachsene Passanten von dem Fahrzeug touchiert.
Die Unfallörtlichkeit ist infolge der andauernden Rettungs- und Ermittlungstätigkeiten aktuell eingeschränkt befahrbar, wir bitten den Bereich nach Möglichkeit zu meiden.

Von Nachfragen bitten wir aktuell abzusehen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
i.A. Christian Volk, PHK

Telefon: 0261-921-560
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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