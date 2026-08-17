Hierbei wurden nach ersten Erkenntnissen zwei erwachsene Passanten von dem Fahrzeug touchiert.
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Erstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Linienbusses
Hierbei wurden nach ersten Erkenntnissen zwei erwachsene Passanten von dem Fahrzeug touchiert.