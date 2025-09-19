Erstmeldung: Verkehrsunfall mit Personenschaden; Rettungshubschrauber im Einsatz

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf der Anfahrt, nähere Details sind noch nicht bekannt. Zwecks Landung des Rettungshubschraubers muss die Richtungsfahrbahn Koblenz aktuell voll gesperrt werden.
Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird ausdrücklich darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es folgt unaufgefordert eine Abschlussmeldung.
