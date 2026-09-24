und Eifel-Str. Beteiligt sind nach aktuellen Erkenntnissen 3 Fahrzeuge, darunter 1 Motorrad. Bei dem Geschehen wurde bislang 1 Person leicht verletzt.
Für den Zeitraum der Unfallaufnahme ist die B9 aktuell vollgesperrt.
Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
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Erstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden, Koblenz, B9 stadteinwärts
und Eifel-Str. Beteiligt sind nach aktuellen Erkenntnissen 3 Fahrzeuge, darunter 1 Motorrad. Bei dem Geschehen wurde bislang 1 Person leicht verletzt.