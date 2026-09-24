Koblenz, B9
Erstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden, Koblenz, B9 stadteinwärts
Symbolbild
dpa

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte im Einsatz aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B9, Koblenz, stadteinwärts, zwischen Friedrich-Mohr-Str.

und Eifel-Str. Beteiligt sind nach aktuellen Erkenntnissen 3 Fahrzeuge, darunter 1 Motorrad. Bei dem Geschehen wurde bislang 1 Person leicht verletzt.
Für den Zeitraum der Unfallaufnahme ist die B9 aktuell vollgesperrt.
Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
C. Volk, PHK

Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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