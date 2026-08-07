Erstmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 61, Richtungsfahrbahn Nord, bei Km 185

Am 07.08.2026 um 11:16 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 61, Fahrtrichtung Nord zwischen den Autobahndreiecken Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeldet.

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz, nähere Details sind noch nicht bekannt.



Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird ausdrücklich darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es folgt unaufgefordert eine Abschlussmeldung.



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Polizeiautobahnstation Mendig

PHK Weber

Telefon: 02652-9795-0

Email: pastmendig.wache@polizei.rlp.de





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