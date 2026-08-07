Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz, nähere Details sind noch nicht bekannt.
Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird ausdrücklich darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es folgt unaufgefordert eine Abschlussmeldung.
Rückfragen bitte an:
Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
PHK Weber
Telefon: 02652-9795-0
Email: pastmendig.wache@polizei.rlp.de
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Erstmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 61, Richtungsfahrbahn Nord, bei Km 185
Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz, nähere Details sind noch nicht bekannt.