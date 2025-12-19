Momentan sind der linke und rechte Fahrstreifen blockiert. Der Verkehr wird über den Seitenstreifen vorbeigeleitet.
Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.
Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
PHK Thomas Lumpp
Telefon: 02652-9795-0
Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Erstmeldung - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und mehreren verletzen Pesonen
Momentan sind der linke und rechte Fahrstreifen blockiert. Der Verkehr wird über den Seitenstreifen vorbeigeleitet.