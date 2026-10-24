Aufgrund der laufenden Verkehrsunfallaufnahme ist die Nickenicher Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Es wird zu gegebener Zeit unaufgefordert nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic
Telefon: 02632/9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Erstmeldung: Verkehrsunfall in der Nickenicher Straße/ B256 Kruft