Erstmeldung: Verkehrsunfall in der Nickenicher Straße/ B256 Kruft

Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Einmündung Nickenicher Straße / B256 in Kruft.





Aufgrund der laufenden Verkehrsunfallaufnahme ist die Nickenicher Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.



Es wird zu gegebener Zeit unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach

i.A. POK Stjepanovic



Telefon: 02632/9210

Mail: piandernach@polizei.rlp.de





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