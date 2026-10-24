Kruft
Erstmeldung: Verkehrsunfall in der Nickenicher Straße/ B256 Kruft
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Einmündung Nickenicher Straße / B256 in Kruft.



Aufgrund der laufenden Verkehrsunfallaufnahme ist die Nickenicher Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Es wird zu gegebener Zeit unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 02632/9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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