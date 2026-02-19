Erstmeldung: Verkehrsunfall B9 Andernach Fahrtrichtung B256 Neuwied

Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die Abfahrt von der B9 in Fahrtrichtung B256 Neuwied aktuell gesperrt.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach

i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 02632-9210

Mail: piandernach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell