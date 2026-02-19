Andernach
Erstmeldung: Verkehrsunfall B9 Andernach Fahrtrichtung B256 Neuwied
Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die Abfahrt von der B9 in Fahrtrichtung B256 Neuwied aktuell gesperrt.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic
