Die Fahrbahn ist aktuell aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.
Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der L121 zwischen Koblenz und Mülheim-Kärlich