Mülheim-Kärlich
Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der L121 zwischen Koblenz und Mülheim-Kärlich
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der L121 zwischen Koblenz und Mülheim-Kärlich Industriegebiet.



Die Fahrbahn ist aktuell aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic
Telefon: 02632-9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

