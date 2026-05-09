Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort.
Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen und den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiautobahnstation Mendig
Berenz, PHK
Telefon: 02652/97950
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Erstmeldung - Verkehrsunfall auf der BAB61
Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort.