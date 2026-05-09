Halsenbach
Erstmeldung - Verkehrsunfall auf der BAB61
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden gemeldet, zwischen den Anschlussstellen Emmelshausen und Boppard gemeldet.

Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort.

Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen und den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Mendig
Berenz, PHK
Telefon: 02652/97950


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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