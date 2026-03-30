Ransbach-Baumbach
Erstmeldung - Tiertransporter verunfallt auf der A 3 bei Ransbach-Baumbach
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Montag, den 30.03.2026, gegen 02:00 Uhr, verunfallte ein mit Rindern beladener Lastzug (LKW) auf der A 3 bei Ransbach-Baumbach.

Lesezeit 1 Minute


Der mit ca. 40 Rindern beladene Lastzug aus Niedersachen war aus noch bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Dierdorf und Ransbach-Baumbach verunglückt.
Derzeit ist die Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main aufgrund der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.
Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Vollsperrung noch bis in die Morgenstunden (in den Berufsverkehr hinein) andauert.
Feuerwehr und Polizei sind mit starken Kräften im Einsatz. Zudem wird ein Veterinär zur Begutachtung des Zustandes der Tier hinzugezogen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Wir bitten von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird (unaufgefordert) nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (für die Autobahnpolizei Montabaur)
Andreas Michels, EPHK (PvD)

Telefon: 0261/92156-0
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren