Erstmeldung - Tiertransporter verunfallt auf der A 3 bei Ransbach-Baumbach



Der mit ca. 40 Rindern beladene Lastzug aus Niedersachen war aus noch bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Dierdorf und Ransbach-Baumbach verunglückt.

Derzeit ist die Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main aufgrund der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Vollsperrung noch bis in die Morgenstunden (in den Berufsverkehr hinein) andauert.

Feuerwehr und Polizei sind mit starken Kräften im Einsatz. Zudem wird ein Veterinär zur Begutachtung des Zustandes der Tier hinzugezogen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Wir bitten von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird (unaufgefordert) nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale (für die Autobahnpolizei Montabaur)

Andreas Michels, EPHK (PvD)



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