Bad Neuenahr-Ahrweiler
Erstmeldung - schwerer Verkersunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, Ahrtalbrücke
Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, zwischen dem Autobahndreieck Sinzig und dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeldet.

Die Unfallstelle soll sich auf der Ahrtalbrücke befinden.

Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell blockiert, Rettungskräfte sind auf der Anfahrt.

Es wird nachberichtet.

