Erstmeldung - schwerer Verkersunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, Ahrtalbrücke

Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, zwischen dem Autobahndreieck Sinzig und dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeldet.

Die Unfallstelle soll sich auf der Ahrtalbrücke befinden.



Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell blockiert, Rettungskräfte sind auf der Anfahrt.



Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



PASt Mendig

G. Blesse, PHK

02652-97950



Verkehrsdirektion Koblenz



Telefon: 02611033301





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell