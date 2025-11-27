Erstmeldung - schwerer Verkersunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, Ahrtalbrücke

Die Unfallstelle soll sich auf der Ahrtalbrücke befinden.
Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell blockiert, Rettungskräfte sind auf der Anfahrt.
Es wird nachberichtet.
