Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall unter Radfahrern

Dort kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Radfahrer, in dessen Zuge es offenbar zu schweren Verletzungen gekommen ist. Die K122 ist in diesem Bereich zur Unfallaufnahme aktuell vollgesperrt. Es wird gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Von Anfragen an die zuständige Dienststelle bitten wir aktuell Abstand zu nehmen, es wird nachberichtet.



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