Malberg
Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall unter Radfahrern
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungsdienste im Einsatz auf der K122 bei 57629 Malberg.

Dort kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Radfahrer, in dessen Zuge es offenbar zu schweren Verletzungen gekommen ist. Die K122 ist in diesem Bereich zur Unfallaufnahme aktuell vollgesperrt. Es wird gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.
Von Anfragen an die zuständige Dienststelle bitten wir aktuell Abstand zu nehmen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale, C. Volk, PHK

Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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