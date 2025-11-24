Erstmeldung - PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt.
Momentan befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Autobahnmeisterei und der Polizei Montabaur im Einsatz.
Die Richtungsfahrbahn Frankfurt ist aktuell vollgesperrt. Die Sperrung wird noch mindestens eine Stunde andauern.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten an der Anschlussstelle Montabaur die Unfallörtlichkeit zu umfahren.
Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet.
