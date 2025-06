Erstmeldung mit Zeugenaufruf zu einem tödlichen Verkehrsunfall bei Dillendorf/Liederbach

In der Nacht vom 28. auf den 29.06.2025 ereignete sich auf dem land- und forstwirtschaftlichen Weg zwischen Dillendorf /OT Liederbach und Niedersohren in Höhe des Forsthauses Brauschied ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang für einen 36jährigen Mann aus dem Hunsrück.





Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der verstorbene Mann fußläufig auf dem Weg aus Richtung Sohren kommend unterwegs gewesen sein dürfte.

Wie und mit welcher Art von Fahrzeug es zu der tödlichen Kollision vor Ort kam, ist bislang völlig offen.



Die Polizei Simmern bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zum Hergang an die Dienstelle in Simmern unter



06761/9210



oder jede andere Polizeidienststelle.



