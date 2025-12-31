Erstmeldung - Gebäudebrand in Neuwied-Niederbieber



Vor Ort wurde der Brand eines leerstehenden Wohnhauses festgestellt. Wegen der Löscharbeiten ist die Aubachstraße derzeit zwischen Augustenthaler Straße und Melsbacher Straße gesperrt.

Der Verkehr wird durch die Polizei abgeleitet.

Zu den Brandschäden und zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wir bitten derzeit von weiteren Nachfragen abzusehen.



