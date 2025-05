Erstmeldung – BAB3 Dierdorf schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Erstmeldung - BAB3 (ots) - Am 01.05.2024, um 03:32 Uhr, kam es auf der BAB3, Richtungsfahrbahn Köln, Kilometer 69,5 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lkw.

Ein Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Bergungs- und Rettungsmaßnahmen dauern an. Erkenntnisse über die Unfallursache liegen noch nicht vor. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind mit starken Kräften im Einsatz.



