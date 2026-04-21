Beteiligt sind ein PKW und ein LKW. Der Fahrer des PKW ist verletzt. Momentan ist die Richtungsfahrbahn Süden gesperrt. Die Unfallaufnahme, Versorgung des Verletzten und die Bergungsmaßnahmen laufen.
Es wird nachberichtet. Bitte von vorzeitigen Presseanfragen absehen.
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Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
PHK Thomas Lumpp
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Erstmeldung, Auffahrunfall mit Verletzten auf der BAB 61
Beteiligt sind ein PKW und ein LKW. Der Fahrer des PKW ist verletzt. Momentan ist die Richtungsfahrbahn Süden gesperrt. Die Unfallaufnahme, Versorgung des Verletzten und die Bergungsmaßnahmen laufen.