Erneute Rotlichtkontrollen im Stadtgebiet Koblenz

Erneut waren gestern Polizei und Stadt Koblenz bis in die Abendstunden tätig und führten Kontrollen im Rotlichtmilieu durch.

Dabei wurden unter anderem Privatwohnungen einer Kontrolle unterzogen, in denen der Prostitution nachgegangen wird.



Ziel der Kontrollen ist die Aufklärung von illegaler Prostitution und die Aufhellung des Milieus, insbesondere von Zuhälter- und Ausbeutungsstrukturen. Dabei arbeiten die Koblenzer Behörden eng zusammen. Die dabei gewonnenen Netzwerkstrukturen sind ein Garant für erfolgreiche Arbeit.



Insgesamt wurden gestern 16 Personen kontrolliert, eine Person wurde wegen eines Abschiebehaftbefehls festgenommen. Einem Bordell in Koblenz-Lützel wurde der weitere Betrieb untersagt, da keine Genehmigung vorlag. Außerdem wurden mehrere bau- und ausländerrechtliche Verstöße festgestellt, die der weiteren Bearbeitung unterliegen. Insgesamt wurden umfangreiche Informationen für die behördlichen Erkenntnisse im Rotlichtmilieu gewonnen.



