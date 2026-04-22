Erneute Betrugswelle im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz



Die Vorgehensweise der Täter variiert, in der Regel wird die sogenannte Einbruchsvariante verwendet oder ähnliche Schocknachrichten, bei denen die Opfer zur Zahlung von Geld oder zur Aushändigung von Wertgegenständen aufgefordert werden.

Zur Zeit kommt es zu vermehrten Anrufen durch falsche Polizeibeamte im rechtsrheinischen Bereich mit der o.g. "Einbruchlegende".

Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen folgende Hinweise dringend zu beachten:



- Beenden Sie das Telefonat und kontaktieren Sie die örtliche

Polizeidienststelle.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

- Geben Sie gegenüber unbekannten Personen keine Namen von

Familienangerhörigen preis.

- Übergeben Sie Unbekannten kein Geld und keine Wertsachen.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn der Anrufer

dies ausdrücklich verbietet.

- Erteilen Sie keine Auskünfte zu Geld- und Vermögenswerten am

Telefon.



Bitte warnen Sie Angehörige und Bekannte vor der aktuellen Serie von Betrugsanrufen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell