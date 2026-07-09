Die Vermisste ist wohlbehalten angetroffen worden.
Wir bitten, das verwendete Bildmaterialnicht länger zu verwenden.
Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
K.Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Erledigung Vermisstenfahndung - Vermisste 16-Jährige aus Barig-Selbenhausen (Hessen)aufgefunden
Die Vermisste ist wohlbehalten angetroffen worden.