Koblenz
Erledigung Vermisstenfahndung - Vermisste 16-Jährige aus Barig-Selbenhausen (Hessen)aufgefunden
Symbolbild

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dpa

Die am 08.07.2026 um 15:18 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahnung nach einer 16-Jährigen aus Barig-Selbenhausen kann zurück genommen werden.

Die Vermisste ist wohlbehalten angetroffen worden.

Wir bitten, das verwendete Bildmaterialnicht länger zu verwenden.

Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
K.Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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