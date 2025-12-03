Hierzu der wichtige Hinweis: Die Veröffentlichung des Lichtbildes der Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
Das Polizeipräsidium Koblenz dankt Ihnen für die Unterstützung.
Erledigung – Öffentlichkeitsfahndung nach der 40-jährigen Tatjana G. aus Koblenz vom 03.12.2025, 14:27 Uhr