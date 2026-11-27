Die Vermisstenfahndung nach Rita N. wird hiermit zurückgenommen. Die Gründe für diese Maßnahmen liegen nicht mehr vor.





Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung:

Die Veröffentlichung des Lichtbildes der Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.



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