Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 79-jähriger Vermisste aus Wirges

Bezug: Unsere Pressemeldung vom 13.10.2026, 07:56 https://www. presseportal. de/blaulicht/pm/117715/6369814 Die Vermisste 79-jährige Ingrid T. wurde im Rahmen der Vermisstensuche wohlbehalten aufgefunden.

Koblenz (ots) -



Bezug: Unsere Pressemeldung vom 13.10.2026, 07:56

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6369814



Die Vermisste 79-jährige Ingrid T. wurde im Rahmen der Vermisstensuche wohlbehalten aufgefunden.



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