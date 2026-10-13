Koblenz (ots) -
Bezug: Unsere Pressemeldung vom 13.10.2026, 07:56
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6369814
Die Vermisste 79-jährige Ingrid T. wurde im Rahmen der Vermisstensuche wohlbehalten aufgefunden.
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Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 79-jähriger Vermisste aus Wirges
Koblenz (ots) -