Koblenz
Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 79-jähriger Vermisste aus Wirges
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Armin Weigel/dpa

Bezug: Unsere Pressemeldung vom 13.10.2026, 07:56 https://www. presseportal. de/blaulicht/pm/117715/6369814 Die Vermisste 79-jährige Ingrid T. wurde im Rahmen der Vermisstensuche wohlbehalten aufgefunden.

Koblenz (ots) -

Bezug: Unsere Pressemeldung vom 13.10.2026, 07:56
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6369814

Die Vermisste 79-jährige Ingrid T. wurde im Rahmen der Vermisstensuche wohlbehalten aufgefunden.

Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K.Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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