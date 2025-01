Erledigung der Vermisstensache Bad Ems

In Bezug auf die Öffentlichkeitsfahnung von heute, 08.35 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Aufenthaltsort des vermissten Herrn R. zwischenzeitlich ermittelt werden konnte. Er befindet sich in stationärer ärztlicher Obhut.

Er befindet sich in stationärer ärztlicher Obhut.



Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.



