Koblenz/Asbach
Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 55-Jähriger aus Asbach
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Mit Bezug auf unsere Pressemitteilung vom 06.10.15:33 Uhr, können wir mitteilen, dass die 55-Jährige aus Asbach wohlbehalten angetroffen wurde.

Koblenz/Asbach (ots) -

Mit Bezug auf unsere Pressemitteilung vom 06.10., 15:33 Uhr, können wir mitteilen, dass die 55-Jährige aus Asbach wohlbehalten angetroffen wurde.

Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Vielen Dank für die Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region