Durch die Polizei sowie die Feuerwehr wurden umgehend Suchmaßnahmen im Bereich Koblenz, OT Asterstein, eingeleitet.
Unterstützend durch den Einsatz des Polizeihubschraubers, konnte die Person gegen 21:00 Uhr in einem unwegsamen Waldstück lokalisiert und aufgefunden werden. Der Vermisste wurde anschließend, zur weiteren medizinischen Untersuchung, in ein Krankenhaus in Koblenz verbracht.
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Erfolgreiche Fahndungsmaßnahmen nach vermisster Person