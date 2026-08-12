Entlaufender Hund auf der BAB 3

Unter den Anrufern war auch die Verantwortliche des Hundes. Diese gab an, dass ihr der Hund auf dem Autobahnparkplatz Märkerwald kurz zuvor entwicht sei. Trotz kurzzeitiger Vollsperrung der BAB 3 in beide Fahrtrichtungen sowie der eingeleiteten Suche nach dem Tier, konnte der Hund nicht eingefangen werden und verschwand anschließend im Dickicht neben der Autobahn.



Es handelte sich um einen ca. 50cm großen Hund mit schwarz/grauem Fell. Über die Charaktereigenschaften des Hundes ist nichts bekannt, da sich dieser erst seit kurzem bei der neuen Besitzerin befindet. Sollte der Hund aufgefunden werden wird um Mitteilung an die nächste oder hiesige Polizeidienststelle gebeten.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602-93270





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