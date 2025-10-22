Einladung zu zwei Veranstaltungen des Polizeipräsidiums Koblenz sowie der Stadt Koblenz zum Thema "Einbruchschutz"

Koblenz (ots) -
Im Zusammenhang mit dem bundesweiten Tag des Einbruchschutzes bietet
das Polizeipräsidium Koblenz am 25.10.2025 in der Zeit von 10:00 bis
17:00 Uhr eine Informations- und Beratungsmöglichkeit im Löhr Center
der Stadt Koblenz an.
Unterstützt wird die Polizei dabei von der Verbraucherzentrale
Koblenz und ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen für Seniorinnen
und Senioren.
Eine weitere Veranstaltung findet am 19. November ab 16 Uhr im
Jugend- und Bürgerzentrum Karthause,Potsdamer Straße 4 in 56075
Koblenz statt.
Hier laden das Ordnungsamt der Stadt Koblenz und das Polizeipräsidium
Koblenz zur gemeinsamen Präventionsveranstaltung "Im Alltag sicher
leben" ins Jugend- und Bürgerzentrum Karthause ein.
Bringen Sie Ihre Fragen, Anliegen oder auch persönlichen Erlebnisse
mit, denn Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!
Anmeldung zur Präventionsveranstaltung am 19.11.2025 richten Sie
bitte an:
Ordnungsamt Stadt Koblenz
Initiative "Sicherheit in unserer Stadt"
Frau Bleser
0261/129 4760
kriminalpraevention@stadt.koblenz.de
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
