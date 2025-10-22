Einladung zu zwei Veranstaltungen des Polizeipräsidiums Koblenz sowie der Stadt Koblenz zum Thema "Einbruchschutz"

Im Zusammenhang mit dem bundesweiten Tag des Einbruchschutzes bietet das Polizeipräsidium Koblenz am 25.10.2025 in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr eine Informations- und Beratungsmöglichkeit im Löhr Center der Stadt Koblenz an. Unterstützt wird die Polizei dabei von der Verbraucherzentrale Koblenz und ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen für Seniorinnen und Senioren.

Koblenz (ots) -



Im Zusammenhang mit dem bundesweiten Tag des Einbruchschutzes bietet

das Polizeipräsidium Koblenz am 25.10.2025 in der Zeit von 10:00 bis

17:00 Uhr eine Informations- und Beratungsmöglichkeit im Löhr Center

der Stadt Koblenz an.

Unterstützt wird die Polizei dabei von der Verbraucherzentrale

Koblenz und ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen für Seniorinnen

und Senioren.

Eine weitere Veranstaltung findet am 19. November ab 16 Uhr im

Jugend- und Bürgerzentrum Karthause,Potsdamer Straße 4 in 56075

Koblenz statt.

Hier laden das Ordnungsamt der Stadt Koblenz und das Polizeipräsidium

Koblenz zur gemeinsamen Präventionsveranstaltung "Im Alltag sicher

leben" ins Jugend- und Bürgerzentrum Karthause ein.



Bringen Sie Ihre Fragen, Anliegen oder auch persönlichen Erlebnisse

mit, denn Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!



Anmeldung zur Präventionsveranstaltung am 19.11.2025 richten Sie

bitte an:



Ordnungsamt Stadt Koblenz

Initiative "Sicherheit in unserer Stadt"

Frau Bleser

0261/129 4760

kriminalpraevention@stadt.koblenz.de



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell