Einladung: Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung für gemeinsame Streifen der Großherzoglichen Polizei Luxemburg und der Bundespolizeidirektion Koblenz

Trier; Weilerbach; Bollendorf (ots) - Termin: Dienstag, 5. Mai 2026, 14:00 Uhr Ort: Schloss Weilerbach, Schloss Weilerbach 3, 54669 Bollendorf Die großherzogliche Polizei Luxemburg und die Bundespolizeidirektion Koblenz vereinbaren, durch die Förderung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, der internationalen Kriminalität sowie grenzüberschreitenden Gefahren wirksam zu begegnen, und bringen ihren gemeinsamen Wunsch zum Ausdruck, auf der Grundlage der aktuellen und künftigen Erfordernisse, die bewährte Zusammenarbeit im Grenzgebiet und im grenzüberschreitenden Verkehr fortzusetzen.





Hierzu haben die Kooperationspartner im Rahmen ihres innerstaatlich anwendbaren Rechts und auf der Grundlage des Beschlusses 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität vereinbart, gemeinsame deutsch-luxemburgische Streifen zu bilden.



Im Rahmen der Veranstaltung am Schloss Weilerbach erfolgen:



– Ansprachen von:



Gregor Pelzl, Präsident der Bundespolizeidirektion Koblenz, sowie

Pascal Peters, Generaldirektor der großherzoglichen Polizei Luxemburg



– Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit anschließenden

Fototermin



– Fragerunde für Medien-Vertreterinnen und -Vertreter



– Vorstellung von gemeinsamen Streifen



Im Anschluss an die Veranstaltung ist eine Vorführung der Drohnenpiloten der Bundespolizei vorgesehen.



Medienvertreterinnen und -vertreter sowie die Bevölkerung sind eingeladen, der Veranstaltung beizuwohnen.



Für die Veranstaltung wird um eine schriftliche Anmeldung seitens der Medienvertreterinnen und -vertreter an presse.koblenz@polizei.bund.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Koblenz

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

PHK Bertz

Telefon: 0261/399-4110

E-Mail: presse.koblenz@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





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