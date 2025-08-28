In der Nacht zu Mittwoch, 27.08.25 kam es im Bereich Horchheimer Höhe zu insgesamt 5 Einbrüche in Geschäftsräume von Arztpraxen und Firmen.

In zwei Fällen davon blieb es beim Versuch.

Es wurde unter anderem Bargeld und Medikamente entwendet.

Des Weiteren wurde in der selben Nacht in einen Frisörladen in Pfaffendorf eingebrochen. Auch dort wurde Bargeld entwendet.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich bitten an die Polizei in Lahnstein, Tel: 02621-9130



