In zwei Fällen davon blieb es beim Versuch.
Es wurde unter anderem Bargeld und Medikamente entwendet.
Des Weiteren wurde in der selben Nacht in einen Frisörladen in Pfaffendorf eingebrochen. Auch dort wurde Bargeld entwendet.
Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich bitten an die Polizei in Lahnstein, Tel: 02621-9130
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-913-0
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Einbrüche in Geschäftsräume
