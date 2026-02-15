Neuwied
Einbruchdiebstahl mit Entwendung eines Pkw Porsche in Heimbach-Weis - Zeugen gesucht
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am Samstag, den 14.02.2026 kam es im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr in Neuwied Heimbach-Weis zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus, bei dem ein Porsche Macan in der Farbe grau entwendet wurde.



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?
Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-92156-390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK'in Scholtyssek
Telefon: 0261-92156-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren