Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in die Wohnung. Anschließend wurden einige Zimmer durchwühlt, Wertgegenstände wurden hierbei nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht entwendet.
Die Polizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise unter 0261/92156-300 oder pikoblenz1@polizei.rlp.de.
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Erdgeschosswohnung in der Mainzer Straße - Hinweise gesucht!
