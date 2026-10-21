Betzdorf
Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut gesucht
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizeiinspektion Betzdorf ermittelt seit Anfang September in einer Vielzahl von Fällen von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen.

Lesezeit 1 Minute

Die Tatorte liegen überwiegend in Betzdorf und Kirchen (Sieg). Weitere Fälle wurden aus den Bereichen Herdorf und Wissen bekannt.
Die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Möglicherweise wurden zahlreiche Fahrzeuge lediglich durchsucht, ohne dass die Betroffenen anschließend Anzeige erstatteten.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnten Gegenstände sichergestellt werden, bei denen es sich möglicherweise um Diebesgut aus Kraftfahrzeugen handelt, die in unserem Fahndungsportal eingesehen werden können: https://s.rlp.de/K5b82yY

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe: Wer erkennt die abgebildeten Gegenstände wieder oder kann Hinweise zu deren Eigentümern geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren