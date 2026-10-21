Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut gesucht

Die Tatorte liegen überwiegend in Betzdorf und Kirchen (Sieg). Weitere Fälle wurden aus den Bereichen Herdorf und Wissen bekannt.

Die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Möglicherweise wurden zahlreiche Fahrzeuge lediglich durchsucht, ohne dass die Betroffenen anschließend Anzeige erstatteten.



Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnten Gegenstände sichergestellt werden, bei denen es sich möglicherweise um Diebesgut aus Kraftfahrzeugen handelt, die in unserem Fahndungsportal eingesehen werden können: https://s.rlp.de/K5b82yY



Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe: Wer erkennt die abgebildeten Gegenstände wieder oder kann Hinweise zu deren Eigentümern geben?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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