Hierbei wurden Hinweise für einen Betäubungsmitteleinfluss gewonnen.
Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.
Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig
Telefon: 02622-94020
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E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss
Hierbei wurden Hinweise für einen Betäubungsmitteleinfluss gewonnen.