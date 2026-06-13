Bendorf
E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Freitagnachmittag wurde durch eine Streife der Polizei Bendorf, im Stadtgebiet, ein 39-jähriger Mann mit seinem E-Scooter kontrolliert.

Hierbei wurden Hinweise für einen Betäubungsmitteleinfluss gewonnen.
Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.
Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig
Telefon: 02622-94020
pibendorf@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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