E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitagnachmittag wurde durch eine Streife der Polizei Bendorf, im Stadtgebiet, ein 39-jähriger Mann mit seinem E-Scooter kontrolliert.

Hierbei wurden Hinweise für einen Betäubungsmitteleinfluss gewonnen.

Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.



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